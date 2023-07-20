Прогноз погоды на 21 июля: какие регионы снова будет заливать дождями

В пятницу, 21 июля, в Украине будет тепло. Впрочем, ряд регионов охватят дожди и даже грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах прогнозируют переменную облачность. Ночью в Украине, кроме запада, а днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Во время грозы иногда возможны шквалы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°. Днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +22-27°. На юге страны ночью синоптики прогнозируют 18-23°, а днем - до +28-32° тепла. Между тем в Карпатах будет прохладнее: ночью температура будет +8-13°, а днем +17-22°.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 21 июля / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 21 июля также переменная облачность. Ночью – кратковременный дождь, а местами еще и гроза. Днем в регионе осадки не прогнозируются.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +12-17°, а днем поднимется до +22-27°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 15-17° тепла, днем – +23-25°.

Напомним, исследователи предупреждают, что жара в Европе выйдет на совершенно новый уровень. Ученые предупреждают, что 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Отмечается, что тепловая волна, которая сейчас накрыла Европу, будет интенсивнее, а температуры продолжат расти.

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