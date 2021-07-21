Прогноз погоды на 21 июля: в Украину пришло похолодание с грозами и шквалами

Прогноз погоды на 21 июля: в Украину пришло похолодание с грозами и шквалами

Синоптики обещают облачность с прояснениями.

В среду, 21 июля, в Украину пришло похолодание: будут дожди и грозы.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Синоптики обещают облачность с прояснениями. На большинстве территории Украины — дождь. Днем осадки охватят западные, центральные и северные области. На юге — местами град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем возможны порывы и шквалы 15-20 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 19-24 градусов тепла. Жаркое будет в юго-восточной части страны: местами столбики термометров достигнут +33.

Укргидрометцентр

В Киеве 21 июля будет немного облачно. Синоптики обещают днем дождь и грозу. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с. Температура составит 21-23 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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