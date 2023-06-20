Прогноз погоды на 21 июня: где в Украине будет ненастье с грозой и туманами

В большинстве областей будут грозы.

В среду 21 июня во многих областях Украины ожидаются осадки: дожди и грозы. Из-за непогоды в ряде регионов объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

В Украине 21 июня переменная облачность. Ночью местами на юге, востоке и центре, а днем в Украине, кроме большинства западных и северных областей, будут кратковременные дожди и грозы. В западных областях ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью будет 14-19° тепла, а в западных областях — +10-15°. Днем столбики термометров покажут +17-22°. В Карпатах ночью будет прохладно – 8-13° тепла, а днем – 17-22° выше нуля.

Прогноз погоды в Украине в среду, 21 июня.

Погода в Киеве и области

В регионе 21 июня переменная облачность. Ночью — местами кратковременный дождь и гроза, но днем осадков не будет.

В Киевской области ночью синоптики прогнозируют 14-19°. Днем температура воздуха поднимется до 24-29 тепла. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут +16-18°, а днем — 26-28° тепла.

Штормовое предупреждение

Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 21 июля. Так, в среду днем в центральных, восточных, южных областях и Закарпатье будут грозы. Объявлен I уровень опасности.

В среду, 21 июня, в ряде областей будут грозы. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что уже на этой неделе, 19-25 июня, в Украине установилось настоящее летнее тепло. Неделя будет гораздо теплее предыдущей. Температура воздуха повысится на всей территории страны.

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