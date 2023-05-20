Прогноз погоды на 21 мая: в Украине будет тепло, но местами — дожди и грозы.

Наиболее прохладно будет в Карпатах.

В воскресенье, 21 мая, в Украину придет тепло. Впрочем, местами будут дожди и даже грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Ночью в Карпатском регионе, днем южной части, восточных и большинства центральных областей будет небольшой кратковременный дождь, а местами — с грозой. На остальной территории осадки не прогнозируют.

Ночью в большинстве регионов столбики термометров покажут 8-13 тепла. На юге температура будет несколько выше – 12-17° тепла. Днем воздух в Украине прогреется до +18-23°. На юге страны кое-где будет 22-27° тепла. В Карпатах в течение суток синоптики прогнозируют +13-18 °.

Прогноз погоды в Украине в воскресенье, 21 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киевской области переменная облачность. Осадков в регионе не будет. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью столбики термометров покажут около 10° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +19-21°. Ночью температура в области будет 8-13° тепла, но уже днем воздух прогреется до +18-21°.

Напомним, в течение 20-21 мая почти на всей территории Украины синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Не объявлена пожарная опасность только на территории нескольких западных регионов.

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