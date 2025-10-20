Прогноз погоды на 21 октября: где в Украине ожидается +15

Синоптики уже прогнозируют потепление / © Pixabay

Во вторник, 21 октября, в Украине станет теплее. Температура воздуха в течение дня составит +9+13 градусов, на юге и западной части +10+15 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на северо-востоке еще будет прохладно, днем 7+9 градусов.

«В ближайшую ночь холоднее всего будет в западных областях, заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины ночью ожидается +1+6 градусов», — уточнила она.

Дожди пройдут в восточных областях, Черкасской, Днепре с районами, Сумщине, Полтавщине. На остальной территории Украины без осадков.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник осадков не ожидается. В ближайшую ночь +2+6 градусов, завтра днем потеплеет до +10 градусов.

Ранее сообщалось, что в Карпатах выпал снег. На горе Пип Иван столбики термометра показали 8 мороза.