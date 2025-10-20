- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
Прогноз погоды на 21 октября: где в Украине ожидается +15
В течение вторника в большинстве областей Украины ожидается достаточно комфортная температура воздуха +10…+15 градусов.
Во вторник, 21 октября, в Украине станет теплее. Температура воздуха в течение дня составит +9+13 градусов, на юге и западной части +10+15 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, на северо-востоке еще будет прохладно, днем 7+9 градусов.
«В ближайшую ночь холоднее всего будет в западных областях, заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины ночью ожидается +1+6 градусов», — уточнила она.
Дожди пройдут в восточных областях, Черкасской, Днепре с районами, Сумщине, Полтавщине. На остальной территории Украины без осадков.
Погода в Киеве
В Киеве во вторник осадков не ожидается. В ближайшую ночь +2+6 градусов, завтра днем потеплеет до +10 градусов.
Ранее сообщалось, что в Карпатах выпал снег. На горе Пип Иван столбики термометра показали 8 мороза.