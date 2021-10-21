Прогноз погоды на 21 октября: в Украине буду по-осеннему тепло, температура — до +20

Прогноз погоды на 21 октября: в Украине буду по-осеннему тепло, температура — до +20

Синоптики прогнозируют снег.

В четверг, 21 октября, в Украине будет прохладно, но без осадков.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине — без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Днем на местами порывы будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах — до 25 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 13-18 градусов. На западе местами воздух прогреется до +20 градусов. В северных и восточных областях столбики термометров покажут около 13 градусов выше нуля. В южных регионах воздух прогреется до + 15-17 градусов.

Укргидрометцентр

ВКиеве 21 октября будет прохладно и облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 12-14 градусов тепла.

Как повидмлялося, погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12 °, в Карпатах 6-7 °, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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