Прогноз погоды на 21 сентября: дожди накроют ряд областей, будет прохладно

В среду, 21 сентября, в Украине сохранится холодная и дождливая погода.

В большинстве регионов Украины будет дождливая погода. Осадки местами покинут восток и юг страны. В Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В подавляющем большинстве областей будет облачно, а только в южной части – переменная облачность. Ветер северо-западный – 7-12 м/с. Без существенных осадков будет на юге страны, а также в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях. В карпатских горах возможен небольшой дождь с мокрым снегом.

В северных и западных областях синоптики прогнозируют днем 11-14 градусов тепла. В центре страны воздух прогреется до +15 градусов. В восточных регионах Украины днем столбики термометров покажут от 11 до 17 градусов. На юге Украины ожидается до +18 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 21 сентября будет облачно. Днем возможны осадки. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла.

Как ранее сообщалось, до конца сентября существенного потепления не будет. Бабье лето придет в Украину в начале октября. Еще одно бабье лето возможно в первых числах ноября.

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