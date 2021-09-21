Прогноз погоды на 21 сентября: в Украине пройдут дожди, температура опустится до +6

Прогноз погоды на 21 сентября: в Украине пройдут дожди, температура опустится до +6

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Во вторник, 21 сентября , в Украине будет по-осеннему холодно.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В Украине днем в северных и восточных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 6-11 градусов. На западе и севере столбики термометров покажут около 10 градусов выше нуля. Прохладнее — в Карпатах: воздух прогреется до + 3-8. Теплее в южных и восточных БЛАСТ — до +17.

Укргидрометцентр

ВКиеве 18 сентября будут прохладно и облачно. Днем прогнозуют небольшой дождь. Скорость северо-западнее говитру 5-10 м/с. Столбики термометров поднимутся до 7-9 градусов тепла.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

Погода в Украине: наступила метеорологическая осень - нас ждет неделя резкого похолодания

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