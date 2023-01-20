Прогноз погоды на 21 января: в западных областях снег и мороз, а в южных — до +11° тепла

В Киеве осадков не будет.

В субботу, 21 января, в Украине облачно с прояснениями. Погода на западе страны будет снежная, а в Карпатах – морозная. На юге удержатся плюсовые температуры.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в западных областях будет умеренный, а местами значительный мокрый сон. На дорогах гололедица. Днем местами небольшой дождь. Температура ночью и днем до +5° тепла.

На остальной территории Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью ночью от +3° до -2° мороза, а днем 2-7° тепла. В южных регионах столбики термметров покажут +6-11°. В восточных областях ночью будет 1-6° мороза, а днем около 0°.

В Карпатах ночью сильный, но днем небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит 1-6° мороза.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области и столице в субботу облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха будет от 3° тепла до 2° мороза, а днем 2-7° тепла. В Киеве ночью будет 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко также сообщала, что в выходные, 21-22 января, в Украину придет похолодание.

Читайте также: