Прогноз погоды на 22 декабря: в части Украины ожидаются дожди и мокрый снег.

В Украине будет преобладать теплая погода.
В четверг, 22 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. В регионах будет преобладать плюсовая температура воздуха.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В большинстве северных, а также ночью и во Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой мокрый снег. На остальной территории Украины будет без осадков.
На западе и севере местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В Карпатах местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха днем 0-5° тепла. В южных областях столбики термометров покажут 4-9°.
В Киевской области 22 декабря облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. В области днем будет 0-5° тепла. В Киеве – 1-3° тепла.
Напомним, синоптикиня рассказала, что погода в Украине на Новый 2023 будет без осадков и теплой. Поэтому его вряд ли можно будет назвать новогодней.
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