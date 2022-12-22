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Прогноз погоды на 22 декабря: в части Украины ожидаются дожди и мокрый снег.

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Прогноз погоды на 22 декабря: в части Украины ожидаются дожди и мокрый снег.

Фото: Associated Press

В Украине будет преобладать теплая погода.

В четверг, 22 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. В регионах будет преобладать плюсовая температура воздуха.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В большинстве северных, а также ночью и во Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой мокрый снег. На остальной территории Украины будет без осадков.

На западе и севере местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В Карпатах местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха днем 0-5° тепла. В южных областях столбики термометров покажут 4-9°.

© Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области 22 декабря облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. В области днем будет 0-5° тепла. В Киеве – 1-3° тепла.

Напомним, синоптикиня рассказала, что погода в Украине на Новый 2023 будет без осадков и теплой. Поэтому его вряд ли можно будет назвать новогодней.

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Дата публикации
Просмотры
657
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