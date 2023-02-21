Прогноз погоды на 22 февраля: в Украине похолодает, температура от -15° до +11°.

В среду, 22 февраля, в Украине станет немного похолоднее. Также небольшой снег и дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей небольшой снег. Днем без существенных осадков, но в западных областях — небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в северо-восточных будет 7-12° мороза, а в Сумской до 15° мороз. Днем в этих регионах будет 3-8° мороза. На остальной территории в течение суток от 2° тепла до 3° мороза. Впрочем, днем в южных и западных областях +3-8°, а в Закарпатье и юге Одесщины до +11°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В среду в области и Киеве будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, но днем без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра – 7-12 м/с.

В области в течение суток температура воздуха будет от 2° тепла до 3° мороза. В Киеве ночью 1-3° мороза, а днем около 0°.

Погода в Карпатах

Нисокогорье восточной части Закарпатья и Прикарпатья содержит значительную снеголавинную опасность. Умеренная снеголавинная опасность будет на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, горах Львовской и Черновицкой областей.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Напомним, сурок Тимко, которого 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине : ее приход ожидается уже через шесть недель.

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