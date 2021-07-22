Прогноз погоды на 22 июля: Украинe yе покидают дожди и грозы

Синоптики обещают мынливу облачность
В четверг, 22 июля, в Украине - дожди и грозы.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают мынливу облачность. На большинстве территории Украины — дождь. Днем осадки охватят южную часть, центральные и восточные области. Кратковременный дождь будет и в Карпатском регионе. Ветер северный, 7-12 м/с. Днем на юге и востоке возможны порывы и шквалы 15-20 м/с.
Днем в Украине обещают в пределах 20-25 градусов тепла. Жаркое будет в юго-восточной части страны: местами столбики термометров достигнут 28 градусов.
В Киеве 22 июля будет немного облачно. Синоптики обещают, что днем без осадков. Скорость северного ветра 7-12 м/с. Температура составит 22-24 градуса тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.