Прогноз погоды на 22 июня: в Украине будет жара, но местами будет дождь

Несколько прохладнее будет на востоке и Сумщине.

В четверг, 22 июня, в Украине было по-летнему тепло. В западных областях ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах переменная облачность. В четверг в регионах практически прекратятся осадки. Лишь в западных областях днем местами будет кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью в Украине температура воздуха будет 14-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +25-30°. И в ночное, и в дневное время прохладнее будет в восточных и Сумской областях — +10-15 ° и +22-27 ° соответственно. На высокогорье Карпат столбики термометров покажут ночью 8-13 градусов тепла, днем — около +20 градусов.

Прогноз погоды в Украине 22 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В регионе – переменная облачность. Осадков ни в столице, ни в области не будет. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области ночью синоптики прогнозируют 14-19°. Днем температура воздуха поднимется до 25-30 тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут +16-18°, а днем – 28-30° тепла.

Прогноз погоды на неделю

Синоптикиня Наталья Птуха порадовала, что эта неделя, 19-25 июня, в Украине будет намного теплее предыдущей. Температура воздуха увеличится по всей территории.

"Теперь температурный режим в дневные часы будет преобладать по большинству областей в пределах +25…+30 градусов. На юге даже местами до 32° тепла может прогреться приземный слой воздуха. Как мы и предполагали, последняя декада июня будет теплее. Первые две были более такие прохладные, комфортные, а теперь возвращается настоящее лето", – рассказала она.

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