Прогноз погоды на 22 марта: в Украину пришло весеннее потепление, температура — до +14°

В среду, 22 марта, в Украине осадки не прогнозируются. Ночью и днем температура воздуха будет плюсовой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. В Украине – без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха будет 1-6° тепла. Днем столбики термометров покажут 9-14°. В Карпатах немного прохладнее – +4-9°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области 22 марта будет напрасно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром в области местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В области ночью температура воздуха будет +1-6, а днем +9-14°. В Киеве ночью прогнозируют 3-5 °, а днем +11-13 °.

Напомним, синоптики объявили в Украине до 23 марта предупреждение из-за затопления. Их ждут в Черниговской области. На участке Десны Новгород-Северский — Макошино в результате развития половодья будет продолжаться рост уровней воды. В нескольких районах объявлен II уровень опасности — оранжевый.

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