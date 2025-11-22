Прогноз погоды на 22 ноября: какие области накроет ненастье со снегом и сильным ветром

Кот / © Pexels

Реклама

Погода в Украине в субботу, 22 ноября, будет формировать атмосферные фронты. Регионы на западе накроет ненастье, в частности мокрый снег и гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях будет дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололедица, а на дорогах - гололедица. По данным синоптиков, сильные осадки ожидаются во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В Карпатах – сильный мокрый снег.

Реклама

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине. На мероприятии объявлен I уровень опасности, в Карпатах II уровень (оранжевый).

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях. / © Укргидрометцентр

На западе температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории страны столбики термометров днем покажут до 13-18°. В северных и Винницких областях прогнозируется 5-10°.

В Киеве и области будет облачно. Днем - умеренный дождь и местами туман. В столице днем температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, а в Киевской области - +5-10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 ноября. / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима . По его словам, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров. До 20 ноября предполагается разная погода со значительным диапазоном температуры.

Реклама