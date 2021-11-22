Прогноз погоды на 22 ноября: почти всю Украину заполонят дожди.

Прогноз погоды на 22 ноября: почти всю Украину заполонят дожди.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В понедельник, 22 ноября, в Украине будет прохладно, а также пройдет дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Будет дождаться в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В других регионах Украины – осадков не предусматривают.

В Украине температура воздуха днем будет 5-13 градусов тепла. В восточных областях столбики термометров поднимутся до +12 градусов. На юге температура воздуха будет +7-12 градусов. В западных, центральных и северных регионах – 6-8 градусов тепла.

В Киеве 22 ноября будет облачно с прояснениями. В столице днем осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут около 6 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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