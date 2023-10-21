Прогноз погоды на 22 октября: в Украине потеплеет, но местами дождь.

В Украине в воскресенье, 22 октября, в западных областях местами небольшой, а в Закарпатье умеренный дождь. На остальной территории осадков не будет.

Об этом говорится в прогнозе "Укргидрометцентра".

Ночью и утром местами туман. В Карпатах местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На большей территории Украины температура воздуха ночью составит +8-13 °, а днем — 18-23 ° тепла. Теплее будет на западе и юге страны: ночью – до +16° тепла. Днем в Одесской, Николаевской и Крыму воздух прогреется до +22-27°. В восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях ночью будет 3-8 градусов тепла, а днем +12-17 градусов.

Погода в Киеве

В столице и области в субботу будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. В области ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит 8-13 тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +18-23°. В Киеве ночью будет +8-10°, а днем – около 20° тепла.

Как сообщалось, синоптикиня Вазира Мартазинова говорит, что в Украине происходит перестройка погодных условий. В последние годы в Украине погода значительно изменилась. К примеру, стало меньше осадков. А в этом году происходит перестройка погодных условий.

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