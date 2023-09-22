Прогноз погоды на 22 сентября: в Украине будет тепло, но местами — дождь

В пятницу, 22 сентября, по всей территории Украины будет тепло и почти везде – сухо. Небольшие осадки будут только в Закарпатье и Прикарпатье.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не предполагается. Впрочем, в Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь и гроза. В Карпатах ночью и утром местами туман.

Ночью температура воздуха будет +10-15°. Более теплой ночь будет на побережье морей и Закарпатье — до 18° тепла. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +22-27°.

Прогноз погоды в Украине на 22 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Также синоптики предупреждают, что 22-24 сентября будет чрезвычайный уровень пожароопасности.

В Киевской области ночью температура будет +10-15 °, днем — 22-27 ° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут +13-15 ° тепла, а днем — 24-26 ° тепла.

Напомним, метеорологиня Наталья Птуха рассказала, порадуют ли последние дни сентября теплом. Так, к концу этой недели благодаря антициклону в Украине средняя дневная температура составит +22-27°.

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