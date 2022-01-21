Прогноз погоды на 22 января: в Украине будет снег, местами метель, температура до -14.

Прогноз погоды на 22 января: в Украине будет снег, местами метель, температура до -14.

Синоптики сообщают об облачности с прояснениями.

В субботу, 22 января, в Украине будет прохладно, во многих регионах страны – снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики сообщают об облачности с прояснениями. На западе, севере и Винницкой области — небольшой снег. На остальной территории — без осадков. На дорогах — местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет 2-7 градусов мороза. На востоке, Закарпатье и в Запорожской области будет прохладнее — 5-10 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Укргидрометцентр

В Карпатах в субботу будет снег и метель. Объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью и днем будет 9-14 градусов мороза.

В Киеве 22 января облачно с прояснениями. Днем снег. На дорогах — местами гололедица. Скорость западного ветра 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза. Днем на столбиках термометра 0-2 градуса мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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