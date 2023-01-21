Прогноз погоды на 22 января: в Украине будут снег, туман и плюсовые температуры.

В Карпатах будет снег.

В воскресенье, 22 января, в большинстве регионов Украины не будет существенных осадков. Только в Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью и утром в западных и южных областях местами будет туман. Ветер – юго-восточный и восточный, 7-12 м/с.

Ночью в большинстве областей температура воздуха будет от 2° тепла до 3° мороза. На востоке и в Карпатах — 1-6° мороза.

Днем в Украине обещают до 5° тепла. Впрочем, в большинстве западных и южных областей будет +4-9°. В Закарпатье и юге Одесщины совпчики термометров поднимутся до 12° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области

В Киеве и области в воскресенье облачно. Без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в области будет от 2° до 3° мороза, а днем до 5° тепла. В Киеве ночью около 0 °, а днем +1-3 °.

Напомним, из-за аномальной зимы в Карпатах зацвели весенние цветы и даже проснулись медведи. Из-за теплой погоды произошли процессы, не соответствующие календарному времени года.

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