Прогноз погоды на 23 августа: какие регионы накроют дожди и грозы

В среду, 23 августа, в Украине будет тепло. В западных областях будут дожди и даже грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Украине будет переменная облачность. На западе синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В Закарпатье и Прикарпатье — сильные дожди с грозами. На остальной территории страны осадки не прогнозируются.

"23 августа во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях — грозы, сильные дожди. И уровень опасности желтый", — говорится в сообщении синоптиков.

Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине.

Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет составлять +12-17°. В день колонки термометров покажут 24-29°. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют 16-21 тепла. А жара удерживается в южных областях — ночью температура будет +17-22°, а днем +28-33°.

Прогноз погоды в Украине на 23 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской и столице — будет переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Киевской области ночью будет +12-17°, днем поднимется до +24-29. В Киеве ночью столбики термометров покажут 15-17° тепла, днем воздух прогреется до +28°.

Жара в Украине

Синоптикиня Наталья Голеня предупредила о новой волне жары. Впрочем, в период до пятницы, 25 августа, будет несколько свежее. Ведь с северо-запада и запада на территорию страны будет распространяться более прохладная воздушная масса. Впрочем, уже в выходные наступит новая волна жары.

Читайте также: