Прогноз погоды на 23 декабря: в Украине будет дождь и мокрый снег

На мероприятии — объявлено штормовое предупреждение.
В субботу, 23 декабря, в Украине будет дождь, а местами будет мокрый снег и сильный ветер. Местами в стране – гололедица.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На востоке и юго-востоке страны синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1° до 6° тепла.
На остальной территории Украины местами будет небольшой мокрый снег и местами — гололедица. Столбики термометров ночью и днем покажут от 3° мороза до 2° тепла. Ночью в Карпатах снег.
Штормовое предупреждение
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине в субботу. Объявлен I уровень опасности, желтый.
"23 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.
Погода в Киеве
В Киевской области в субботу будет напрасно. Синоптики обещают небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Скорость западного ветра составит 7-12 м/с.
В Киевской области температура воздуха ночью и днем будет от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве в течение суток столбики термометров покажут около 0°.
Напомним, синоптикиня Наталья Птуха рассказала о погоде на Рождество. По ее словам, в страну 24 и 25 декабря придет новый атмосферный фронт с запада. Поэтому на Сочельник и Рождество возможны снег с дождем, но снежного покрова они не будут прибавлять.
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