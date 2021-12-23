Прогноз погоды на 23 декабря: в Украине усилится мороз, но снега не будет

Прогноз погоды на 23 декабря: в Украине усилится мороз, но снега не будет

Синоптики прогнозируют облачность.

В четверг, 23 декабря, в Украине будет холодно, усилится мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с

В Украине днем 5-10 гадусов мороза. В южных и западных областях днем столбики термометров покажут -2-7 градусов. В Карпатах ночью температура опустится до 9-14 градусов мороза.

Укргидрометцентр

В Киеве 23 декабря снега не будет. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура 7-9 градусов мороза.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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