Прогноз погоды на 23 февраля в Украине: осадки прекратятся, температура - до 16° мороза

В горах будет снеголавинная опасность.
В четверг, 23 февраля, на Украине будет морозная погода. Температура опустится до 16° мороза. Впрочем, осадков не ожидается.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В регионах переменная облачность. В Украине осадков не будет. Ветер северный с переходом в западной части на юго-восточный 5-10 м/с. На дорогах северо-восточных областей местами гололедица.
Ночью температура воздуха в восточных и северо-восточных областях опустится до 11-16° мороза, а днем - 3-8° мороза. На западе, в большинстве южных областей ночью будет 0-5° мороза, а днем температура воздуха поднимется до 2-7° тепла, на Закарпатье до +10°. На остальной территории ночью 5-10° мороза, а днем от -3° до +2°.
Прогноз погоды в Киевской области
В среду в области и Киеве будет облачно с прояснениями, но без осадков. Скорость северного ветра - 5-10 м/с.
В области ночью температура воздуха будет 5-10° мороза, а днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 7-9° мороза, а днем около 0°.
Погода в Карпатах
Завтра умеренная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Низкая снеголавинная опасность в горах Львовской и Черновицкой областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.
Напомним, сурок Тимко спрогнозировал раннюю весну в Украине: ее приход ожидается уже через шесть недель.
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