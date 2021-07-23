Прогноз погоды на 23 июля: дожди и грозы почти ушли из Украины

Синоптики обещают переменную облачность
В пятницу, 23 июля , в Украине будет тепло, дожди отступят.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают переменную облачность. На территории Украины осадков не будет: дожди и грозы покинули почти всю страну. Днем немного дождливо только в Карпатах и на Закарпатье. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Днем в Украине обещают в пределах 23-28 градусов тепла. Жаркое будет части юго-восточных областей: местами столбики термометров достигнут 28 градусов. Зато прохлада будет ощущаться в Карпатах — 11-16 градусов тепла.
В Киеве 23 июля будет немного облачно. Синоптики обещают — без осадков. Скорость северного ветра 7-12 м/с. Температура составит 25-27 градусов тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.