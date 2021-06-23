Прогноз погоды на 23 июня: Украину накрыла жара, температура — до 35

Синоптики обещают солнечную погоду.
В среду, 23 июня , в Украине будет жарко.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают солнечную погоду. Днем на юге и востоке дожди, грозы. На остальной территории Украины осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Днем в Украине обещают в пределах 30-35 градусов тепла.
В Киев 23 июня будет солнечно. Днем обещают без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура составит 32-34 градуса тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.