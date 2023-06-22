Прогноз погоды на 23 июня в Украине: в каких областях будет жара, а в каких — грозы

В пятницу, 23 июня, во многих областях Украины будет жара. Впрочем, местами осадки — дожди и грозы.

Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

В областях будет переменная облачность. Ночью в Украине не будет осадков. Но днем в западных, северных и Харьковской областях местами кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром на западе страны местами туман. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине составит 15-20°. Днем столбики термометров поднимутся до 27-32° тепла.

Прогноз погоды в Украине в пятницу, 23 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В области – переменная облачность, без осадков. Впрочем, днем местами в регионе будет кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

В Киевской области в ночные часы синоптики прогнозируют +15-20°. Днем температура воздуха поднимется до 27-32 тепла. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут +18-20°, а днем — 29-31° тепла.

Напомним, на ближайшие несколько дней, 22-24 июня , в ряде регионов Украины объявлено об опасности возникновения лесных пожаров. Синоптики предупреждают об опасности 22-24 июня в большинстве южных, центральных, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, а 24 июня также в Черниговской области.

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