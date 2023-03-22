Прогноз погоды на 23 марта: в Украине будет тепло и сухо, температура — до +21°

Завтра, 23 марта, в Украине осадки не прогнозируются. Местами будет туман. В регионах будет тепло.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ночью и утром в Одесской области, а также в центральных и северо-восточных областях местами туманы. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет 1-6 тепла, а на побережье морей — поднимется до +9 тепла. Днем столбики термометров покажут +13-18°, а в Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до 21° тепла. В Карпатах будет прохладнее: ночью от 2° тепла до 3° мороза, а днем 6-11° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области 23 марта облачно с прояснениями, а также без осадков. Скорость южного ветра – 5-10 м/с.

В области ночью температура воздуха будет +1-6, а днем +13-18°. В Киеве ночью прогнозируют 3-5 °, а днем +14-16 °.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в Украину идет потепление. Так, в третьей декаде марта температура воздуха будет скорее соответствовать середине апреля.

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