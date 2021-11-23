Прогноз погоды на 23 ноября: в Украине станет холоднее, местами — дождь со снегом.

Прогноз погоды на 23 ноября: в Украине станет холоднее, местами — дождь со снегом.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Во вторник, 23 ноября, почти во всей Украине будет дождь, а местами — со снегом.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На территории Украины кроме северо-востока местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

В Украине температура воздуха днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В восточных и западных областях столбики термометров опустятся до 2-4 градусов тепла. На юге температура воздуха поднимется до +4-9 градусов. В центральных и северных регионах около 5 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 23 ноября будет облачно с прояснениями. В столице днем мокрый снег. На дорогах — гололедица. Скорость северо-восточного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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