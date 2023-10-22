Прогноз погоды на 23 октября: понедельник будет теплым, местами – дожди (карта)

На большинстве территорий Украины 23 октября будет сухая и теплая погода.

В Украине в понедельник, 23 октября, в северо-восточных и восточных областях ожидается небольшой дождь, на остальных территориях без существенных осадков.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью – 8-13°, днем – 14-19°, в западных и северных областях 11-16°; в южной части ночью – 12-17°, днем – 21-26°.

Карта погоды на 23 октября 2023 г. / Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 23 октября – без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью – 11-13°, днем – 14-16°.

Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на воскресенье, 22 октября.

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