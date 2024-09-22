Прогноз погоды на 23 сентября: какой будет погода в понедельник и где пройдут дожди

Погода в понедельник, 23 сентября, в основном будет сухой и теплой.
В понедельник, 23 августа, в Украине прогнозируется теплая солнечная погода. Лишь в оккупированном Крыму ожидается дождь с грозой.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха будет достигать +23+27 градусов тепла.
В Киеве 23 сентября, по словам Диденко, слегка увеличится облачность, однако осадков не прогнозируется. Температура воздуха поднимется до +25 градусов.
Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода осенью.
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