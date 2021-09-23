Прогноз погоды на 23 сентября: в Украине будет холодно, в Карпатах — мороз, дождь со снегом

Прогноз погоды на 23 сентября: в Украине будет холодно, в Карпатах — мороз, дождь со снегом

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В четверг, 23 сентября, в Украине будет по-осеннему холодно.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В Украине местами дожди. Обойдут осадки разве южные области. В Карпатах ночью будет дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 7-14 градусов. На западе и севере столбики термометров покажут около 9 градусов выше нуля. Прохладнее будет в Карпатах: 0-2 мороза. Теплее в южных и восточных областях — до +14.

Укргидрометцентр

В Киеве 23 сентября будет прохладно и облачно. Днем прогнозуют небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут около 10 градусов тепла.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

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