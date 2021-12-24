Прогноз погоды на 24 декабря: в Украине будет мокрый снег и порывистый ветер

Прогноз погоды на 24 декабря: в Украине будет мокрый снег и порывистый ветер

Синоптики прогнозируют облачность.

В пятницу, 24 декабря, в Украине будет холодно и морозно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Днем в большинстве областей будет идти снег и мокрый снег, а на западе страны с дождем. В Карпатах сильный снег, порывы ветра будут достигать 20-25 м/с, вьюга. На дорогах — гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Местами днем порывы 15-20 м/с.

В Украине днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов. тепла южных и западных областях днем столбики термометров покажут -2-7 градусов. В Карпатах ночью температура опустится до 9-14 градусов мороза. В Карпатах -1-6 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 23 декабря снега не будет. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура 7-9 градусов мороза.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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