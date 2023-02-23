Прогноз погоды на 24 февраля в Украине: ночью морозы до -15°, а днем — до 11° тепла

В пятницу, 24 февраля, в Украине днем небольшой дождь возможен на западе. Ночью в областях будет мороз, но уже днем температура поднимется до плюсовой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей будет небольшой снег. Днем без существенных осадков, но в западных областях небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в северо-восточных и Луганской областях будет 7-12 градусов мороза, а в Сумской области опустится до -15 градусов. Днем в этих регионах будет мороз — 3-8°. На остальной территории страны в течение суток от +2° тепла до -3° мороза. Днем в южных и западных областях 3-8° тепла. В Закарпатье и юге Одесщины — вплоть до 11°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области 22 февраля облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой снег, но днем без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра, 7-12 м/с. В области температура воздуха в течение суток будет от +2° до -3°. В Киеве ночью будет мороз – 1-3°, но днем около 0°.

Погода в Карпатах

Умеренная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Закарпатья и Прикарпатья. Низкая снеголавинная опасность находится в горах Львовской и Черновицкой областей.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками, колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления. Температура будет опускаться почти до -15 градусов

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