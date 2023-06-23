Прогноз погоды на 24 июня: где будут идти дожди с грозами, а где будет жара

В субботу, 24 июня, во многих регионах Украины будет дождь, будут грозы и даже град. Впрочем, во многих областях будет царить жара.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине – переменная облачность. На западе будут умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ночью сильные дожди. На остальной территории страны без осадков. Впрочем, днем кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с. На юге — без осадков.

Ночью температура воздуха составит 15-20 тепла. Днем воздух прогреется до 27-32° тепла. Немного прохладнее будет в западных областях: столбики термометров покажут 19-24°

Прогноз погоды в Украине на субботу, 24 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В регионе переменная облачность. Ночью осадков не будет. Впрочем, днем – кратковременные дожди, а местами – грозы. Во время грозы порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

В Киевской области в ночные часы синоптики прогнозируют +15-20°. Днем температура воздуха поднимется до отметок +27-32°. Ночью в Киеве столбики термометров покажут +17-19°, а днем – 28-30° тепла.

Штормовое предупреждение

Синоптики сообщают об ухудшении погодных условий 24 июня в нескольких регионах Украины. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"В течение 24 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью сильные дожди", — говорится в сообщении.

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