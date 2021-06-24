Прогноз погоды на 24 июня: Украину не покидает жара, температура — до +36

Прогноз погоды на 24 июня: Украину не покидает жара, температура — до +36

Синоптики обещают солнце.

В четверг, 24 июня, в Украине будет жарко.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Синоптики обещают переменную облачность. Днем на юге и западе страны кратковременные дожди, местами — грозы. На остальной территории Украины осадков не предвидится. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 31-36 градусов тепла. Немного прохладнее будет на юге — около 30 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киев 23 июня будет солнечно. Днем обещают без осадков. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура составит 32-34 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

Погода в Украине: минимум три дня температура в тени будет достигать 35 градусов

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