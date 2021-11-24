Прогноз погоды на 24 ноября: в Украине будет холодно, температура опустится во всех регионах.

Прогноз погоды на 24 ноября: в Украине будет холодно, температура опустится во всех регионах.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В среду, 24 ноября, почти по всей Украине будет сухо, но холодно.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На территории Украины без осадков. Лишь ночью — местами мокрый снег. На дорогах — гололедица. Утром в южных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

В Украине температура воздуха будет днем от 1-6 градусов тепла. Холоднее всего будет на северо-востоке: столбики термометров днем покажут от 1 градуса мороза до 1 гардуса тепла. Теплее всего — в Закарпатье и Прикарпатье: температура воздуха поднимется до +7 градусов. В Карпатах – около нуля.

Укргидрометцентр

В Киеве 24 ноября будет облачно. В столице днем осадков. На дорогах — гололедица. Скорость западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 2-4 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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