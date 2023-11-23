Прогноз погоды на 24 ноября: в Украине станет теплее, но местами — сильный ветер

В пятницу, 24 ноября, в Украине станет немного теплее. Ночью будет мороз, но днем погода порадует "плюсовой" температурой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В пятницу в регионах будет облачно. Днем в западных, северных и северо-восточных областях дождь, а ночью будет дождь с мокрым снегом. На остальной территории Украины — без существенных осадков. В Украине, кроме юга, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах – 25-30 м/с.

В большинстве областей температура воздуха ночью будет от 3° тепла до 2° мороза. Днем столбики термометров покажут 1-6° тепла. На юге страны – 6-11° тепла.

В Карпатах будет снег. Температура воздуха ночью будет 1-6° мороза, а днем – около 0.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине и столице будет облачно. Дождь. Ночью будет идти дождь с мокрым снегом. Порывы ветра в регионе будут 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от +3° до -2°. В Киеве ночью столбики термометров покажут от 3° тепла до 2° мороза, а днем 1-6° тепла.

Напомним, синоптики предупреждали, что в Украине на конец ноября надвигается коварная погода. В частности, прогнозируется дождь и возможны осадки в виде мокрого снега.

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