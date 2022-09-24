Прогноз погоды на 24 сентября: в части страны будут дожди, местами ожидают заморозки

В воскресенье, 24 сентября, в Украине будет холодная и дождливая погода.

В воскресенье часть Украины зальет дождями. Завтра будет облачно с прояснениями. Местами ночью прогнозируются даже заморозки.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

Ночью в большинстве центральных областей, а днем на Левобережье и Крыму ожидается небольшой дождь. На остальной территории страны — без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха будет +2-7 градусов, а на побережье морей до +10. В западных областях поверхности грунта ожидаются заморозки 0 -3 градуса.

Днем воздух прогреется от +10 до +15 градусов. На юге и юго-востоке страны столбики термометров покажут до +17. На высокогорье Карпат температура составит +2+7 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 24 сентября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра 5-10м/с. Ночью температура воздуха будет 5-7 градусов. Днем столбики термометров покажут до 16 градусов тепла.

Напомним, синоптики опровергли фейк о сообщениях о чрезвычайно суровой зиме 2022-2023 годов в Украине. По их словам, эта информация не имеет под собой научной основы и научно обоснованных методических расчетов.

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