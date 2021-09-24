Прогноз погоды на 24 сентября: в Украине будет холодно и ветрено

Прогноз погоды на 24 сентября: в Украине будет холодно и ветрено

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В пятницу, 24 сентября , в Украине будет по-осеннему холодно.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В Украине пройдет дождь. В Карпатах небольшой дождь. Обойдут осадки разве южные и восточные области. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с, а в западных областях — 25-30 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит 9-14 градусов. На западе и севере столбики термометров покажут около 9 градусов. Прохладно будет в Карпатах от нуля до +6. Теплее в южных областях и на Закарпатье 13-18 выше нуля.

Укргидрометцентр

В Киеве 23 сентября будет прохладно и облачно. Днем прогнозируют дождь. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут + 12-14градусив тепла.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

Погода в Украине: наступила метеорологическая осень - нас ждет неделя резкого похолодания

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