Прогноз погоды на 25 августа: в Украину пришло похолодание и дождь

Прогноз погоды на 25 августа: в Украину пришло похолодание и дождь

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В среду, 25 августа, в Украине будет дождливая погода.

Проо это сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы сегодня будут в юго-западной части и в центре. На остальной территории осадков не предвидится.

В Украине температура воздуха днем составит + 21-27 градусов. Теплее будет на востоке и юге: воздух прогреется до +29. В западных регионах — холодно. Там будет только 15-20 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 25 августа будет прохладно. Ожидается кратковременный дождь и гроза.Стовпчикы термометров поднимутся до 21-23 выше нуля.

Как сообщалось, в праздничные выходные — 22-23 августа и День Независимости - в Киеве ожидается солнечная и теплая погода. Когда празднуют День Флага — в понедельник, воздух прогреется до +25 градусов. Днем, 24 августа, + 24-26 градусов, а вечером + 18-20 градусов.

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