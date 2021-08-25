Прогноз погоды на 25 августа: в Украину пришло похолодание и дождь

Синоптики прогнозируют переменную облачность.
В среду, 25 августа, в Украине будет дождливая погода.
Проо это сообщает украинский Гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы сегодня будут в юго-западной части и в центре. На остальной территории осадков не предвидится.
В Украине температура воздуха днем составит + 21-27 градусов. Теплее будет на востоке и юге: воздух прогреется до +29. В западных регионах — холодно. Там будет только 15-20 градусов тепла.
В Киеве 25 августа будет прохладно. Ожидается кратковременный дождь и гроза.Стовпчикы термометров поднимутся до 21-23 выше нуля.
Как сообщалось, в праздничные выходные — 22-23 августа и День Независимости - в Киеве ожидается солнечная и теплая погода. Когда празднуют День Флага — в понедельник, воздух прогреется до +25 градусов. Днем, 24 августа, + 24-26 градусов, а вечером + 18-20 градусов.