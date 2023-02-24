Прогноз погоды на 25 февраля: в Украине сильный ветер и дождь, температура — до 17° тепла

На высокогорье Карпат будет метель.
В субботу, 25 февраля, в Украине ухудшится погода. В большинстве регионов будут осадки и шквальный ветер. Температура воздуха – плюсовой. На Левобережье местами гололедица.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В областях будет облачно с прояснениями. Ночью на большинстве мест будет небольшой мокрый снег и дождь. Днем в западных, северных и Винницких областях умеренный дождь. На остальной территории — без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с. Но днем порывы будут достигать 15-20 м/c.
Ночью температура воздуха от +4° до -1°, а на востоке — 2-7° мороза. Днем в большинстве областей будет 6-11° тепла. В, в центре и на юге воздух прогреется до +12-17°. В восточных областях будет +2-7°.
Прогноз погоды в Киевской области
В области 25 февраля будет также облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, а днем умеренный дождь. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с. Но днем порывы будут до 15-20 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью от 4° тепла до 1° мороза, а днем — 6-11° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 0-2° тепла, а днем 8-10° тепла.
Погода в Карпатах
В субботу в Карпатах будет сильный снег, а на высокогорье — метель. В регионе порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. Температура ночью от +4° до -1°, а днем – 2-7° тепла.
Также спасатели предупреждают о снеголавинной опасности:
- значительная — на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей,
- умеренная – в горах Львовской области,
- низкая – в горах Черновицкой области.
Напомним, 25 февраля в Украине ожидается ухудшение погоды. Из-за неблагоприятной погоды по всей стране объявили I уровень опасности, желтый.
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