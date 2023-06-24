Прогноз погоды на 25 июня: в Украине прохладнее, дожди и грозы

В воскресенье, 25 июня, почти по всей Украине пройдут дожди и грозы. Также в регионах температура воздуха немного снизится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине в воскресенье облачно с прояснениями. Ночью в западных и южных областях небольшие дожди и грозы. В центре, в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях – местами значительные дожди. Днем град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха составит 15-20° тепла. Днем воздух прогреется до 20-25° тепла. Несколько выше будет температура южных и юго-восточных областях — +26-31°. Тем временем прохлада держится на высокогорье Карпат: в течение суток 7-12° тепла.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 25 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В регионе облачно с прояснениями. Кроме того, будут дожди, а днем местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в области ночью будет 15-20°, а днем — 20-25° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут +18-20 °, а днем +23-25 °.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, 24 июня западные области Украины охватят ненастье: грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение – и уровень опасности.

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