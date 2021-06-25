Прогноз погоды на 25 июня: жара в Украине набирает обороты, но местами — дождь

Прогноз погоды на 25 июня: жара в Украине набирает обороты, но местами — дождь

Синоптики обещают солнце.

В пятницу, 25 июня , в Украине будет жарко, но местами — дождь.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Синоптики обещают переменную облачность. Днем на юге и западе страны будет кратковременный дождь, а местами — грозы. На остальной территории Украины осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 31-36 градусов тепла. Немного прохладнее будет на юге — около 29 градусов тепла. В Карпатах температура достигнет 21-26 выше нуля.

Укргидрометцентр

В Киеве 24 июня будет солнечно. Днем обещают без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с. Температура составит 32-34 градуса тепла.

Подготовиться к новому температурному рекорду советуют синоптики украинцам, рассказали в ТСН.Ранок. Пригреть может еще сильнее несмотря на то, что аномальная жара уже по всей стране. Очень жарко, по прогнозам, сегодня будет именно на севере страны. В западных областях - грозы и шквальный ветер. В выходные грозовой фронт прокатится всей Украине: будут кратковременные мощные ливни, молнии и град. Уже в воскресенье температура опустится до значительно более комфортных +28.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

Погода в Украине: синоптики советуют подготовиться к еще более жаркому рекорду

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