Прогноз погоды на 25 марта: в Украине будет тепло, но местами дождь и сильный ветер

В субботу, 25 марта, в Украине местами будет немного дождь и будут сильные порывы ветра. В регионах будет теплая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет облачно с прояснениями. На западе и севере местами небольшие дожди, а иногда грозы. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В Карпатах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью в основном температура воздуха будет 3-8° тепла, но в западных и северных областях воздух прогреется до +10°. Днем в Украине будет +13-18°, а на высокогорье Карпат и побережье морей будет только +7-12°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Завтра, 25 марта, облачно с прояснениями. Ночью осадки не прогнозируют, но днем — местами небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха будет +5-10°, а днем +13-18°. В Киеве ночью прогнозируют +8-10°, а днем столбики термометров 15-17° тепла.

Напомним, синоптики прогнозируют, что апрель в Украине будет теплым. Средняя месячная температура воздуха - от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

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