Прогноз погоды на 25 ноября: где в Украине будут дожди и мокрый снег

В субботу, 25 ноября, в Украине будут дожди и мокрый снег. Ночью местами будет мороз, а днем погода порадует теплом.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах в субботу облачно с прояснениями. На юге будет дождь. Днем в западных областях и в Карпатском регионе небольшой снег. В восточных и Днепропетровской областях дождь с мокрым снегом. На остальной территории страны осадки не прогнозируются. В южной части страны местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла. Днем в центре и на востоке страны воздух прогреется до +1-6°. В южных областях будет теплее: ночью +1-6°, а днем +4-9°.

Погода в Киеве

В Киевской области в субботу будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха в течение суток будет от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 1-3° мороза, а днем 0-2° тепла.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, на Киев надвигается непогода. Уже 26-27 ноября в регионе ожидаются сильные осадки: метель, снежные заносы.

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