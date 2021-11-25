Прогноз погоды на 25 ноября: в Украине станет немного теплее, но местами — туман.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.
В четверг, 25 ноября, почти по всей Украине будет сухо, но холодно.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На территории Украины без осадков. Утром на западе местами туман. В центральных областях — кое-где на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
В Украине температура воздуха будет днем от 1-6 градусов тепла. На западе и севере температура – 4-6 гардусов тепла. В южных регионах – около 7 тепла. В восточных областях столбики термометров днем покажут +3-5 градусов. Теплее всего — на юге Одесской области: температура воздуха поднимется до +9 градусов.
ВКиеве 25 ноября облачно с прояснениями. Днем без осадков. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 3-5 градусов тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.
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