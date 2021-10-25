Прогноз погоды на 25 октября: в Украине похолодает, температура — до +13

Прогноз погоды на 25 октября: в Украине похолодает, температура — до +13

Синоптики прогнозируют хмарность.

В понедельник, 25 октября, в Украине будет прохладно из-зи арктического циклона.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине — без осадков. Ветер 3-8 м/с. Ночью и утром в западных областях Украины местами ожидается туман.

В Украине температура воздуха днем составит 8-13 градусов. На западе прогреется до около 10 градусов. В южных и восточных областях столбики термометров покажут около 11 градусов выше нуля. В северных и центральных регионах температура воздуха 9-11 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 25 октября будут прохладно и облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Скорость ветра 3-8 м/с. Столбики термометров покажут 7-10 градусов тепла.

Как повидмлялося, погода в Украине в октябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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