Прогноз погоды на 25 сентября: облачно с прояснениями, на западе — туман (карта)

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 25 сентября.
В Украине в понедельник, 25 сентября, на всей территории ожидается небольшая облачность без осадков. В западных областях возможен туман.
Об этом сообщает украинский гидрометеорологический центр.
"Небольшая облачность, без осадков; лишь в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в западных областях местами туман", — говорится в сообщении.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15 °, на Закарпатье и побережье морей 13-18 °; днем 22-27°, в южных областях до 30°, на западе 19-24°.
Погода в Киеве и области
Температура в области ночью +10 – +15, днем +22 – +27, а в Киеве – ночью +13 - +15, днем около +25-27.
Напомним, синоптик рассказала, порадуют ли последние дни сентября теплом.
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