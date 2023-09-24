Прогноз погоды на 25 сентября: облачно с прояснениями, на западе — туман (карта)

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 25 сентября.

В Украине в понедельник, 25 сентября, на всей территории ожидается небольшая облачность без осадков. В западных областях возможен туман.

Об этом сообщает украинский гидрометеорологический центр.

"Небольшая облачность, без осадков; лишь в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в западных областях местами туман", — говорится в сообщении.

Карта с погодой на 25 сентября 2023 года. / Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 °, на Закарпатье и побережье морей 13-18 °; днем 22-27°, в южных областях до 30°, на западе 19-24°.

Погода в Киеве и области

Температура в области ночью +10 – +15, днем +22 – +27, а в Киеве – ночью +13 - +15, днем около +25-27.

Напомним, синоптик рассказала, порадуют ли последние дни сентября теплом.

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