Прогноз погоды на 25 января: в Украине будет мороз, местами туман и гололедица

Осадков не будет.
В среду, 25 января, в Украине ночью ожидаются морозы. Впрочем, днем будут преобладать плюсовые температуры. Осадков синоптики не предполагают.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В регионах облачно с прояснениями. Ночью и утром в западных областях местами туман. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью в западной и южной частях ночью будет до 5° мороза. В восточных областях температура опустится до –12°. На остальной территории будет 4-9° мороза.
Днем в Украине столбики термометров покажут от 2° мороза до 3° тепла. Впрочем, в Закарпатье воздух прогреется до +6°.
Прогноз погоды в Киевской области
В Киеве и области 25 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.
Вносимые на территории области температура будет 4-9° мороза, а днем от -2° мороза до +3°. В Киеве ночью обещают 5-7° мороза, а днем будет около 0°.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что неделя, 21-29 января, в Украине будет свежей. Серьезных осадков к пятнице, 27 января, не предвидится.
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